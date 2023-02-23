24 февраля год, как в Украине идет полномасштабная война, развязанная Россией. Еще 23 февраля 2022 года все мы жили другой жизнью, которая сейчас у каждого украинца изменилась в корне.

Наверняка, большинство из нас помнит последний день мирной жизни. Кто-то строил планы на будущее, кто-то мечтал отправиться в путешествие, а кто-то планировал на следующий день сходить в кино или на свидание, никто не думал, что окажется в оккупации или то, что его родной город российская армия превратит в руины.

Но, как бы жестоко это не звучало, в народе говорят — Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

Сейчас смотрят

Звезды шоу-бизнеса тоже ностальгируют, а потому вспоминают последний день перед полномасштабной войной.

Так, ведущий Андрей Бедняков обнародовал в Instagram фото еще целого и мирного Мариуполя — своего родного города. Он показал кадр, сделанный 22 февраля, на котором толпа людей предстала перед Драмтеатром с сине-желтыми флагами.

— Через два дня мое пришли “спасать”. Сейчас они показывают, что “жизнь налаживается”. Показывают “мариупольских детей”, которые обнимают “своих освободителей”. Показывают картонные дома, которые они с барского плеча строят и “восстанавливают город”. Какую бы пыль они не бросали бы в глаза — результат будет один. Мариуполь был, есть и будет городом, флаги в котором будут иметь только два цвета: синий и желтый, — подчеркнул Бедняков.

Композитор и пианист Евгений Хмара показал фото, сделанное на мирной железной дороге 23 февраля. На следующий день Укрзализныця превратилась в спасителей, эвакуировав сотни тысяч украинцев от оккупационных войск РФ.

— Мы выстояли благодаря героизму каждого! И победим благодаря нашему единству, — подчеркнул Хмара.

Актриса и участница Дизель Шоу Виктория Булитко обнародовала кадр с коллегой Егором Крутоголовым, сделанным за день до войны. Тогда у них был концерт. Говорит, помнит, как бегала за кулисы и следила за новостями, одновременно переодеваясь для следующего номера.

— Помню, что чувствовала, что этот урок (все знают о ком я ) собирается отомстить стране, которая счастливее его страну-тюрьму, за нашу свободу, за то, что мы свободны, — отметила Виктория.

Добавляет, президент РФ Владимир Путин всегда боялся своего народа, который, глядя на нас, восстанет против старого кровавого бессмысленного режима. Но этот год показал что они никогда этого не смогут сделать.

— Правду говорят: — В 1861 году отменили крепостничество, но забыли сказать русским, — подытожила Булитко.

Ведущая Екатерина Осадчая вспомнила, как в эти дни год назад считала паникерами всех, кто серьезно говорил о войне. Отмечает, в ее мире такого не планировалось, съемки продолжались, планы строились, а тревожный чемодан не собирался.

Говорит, вспоминая себя сейчас тогда, удивляется своей уверенности.

— Когда в Киеве уже не осталось посольств, работников зарубежных компаний переселили в разные страны, мы все еще считали всех паникерами. И продолжали не собирать тревожный чемоданчик. Потом где-то прочитала, что собрать ее будет легко тех, кто постоянно путешествует. И тут я расслабилась, — поделилась Осадча.

Вспомнила, как год назад шла от косметолога пешком на съемку, ведь из-за визита президента нескольких стран были перекрыты дороги.

— Вы помните, я не верю, что от этого фото до первых обстрелов 12 часов… Все как всегда, в отличии от того, что уже завтра все станет совсем по-другому, — подчеркнула Екатерина.

Вспомнил последние дни перед полномасштабной войной и телеведущий Владимир Остапчук. Еще 21 февраля 2022 года он был на море. Говорит, тогда авиакомпании переносили рейсы, боясь лететь в Киев.

Уже 23 числа он пришел за детьми в школу и садик.