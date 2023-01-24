Младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, принцесса Евгения во второй раз станет мамой.

О том, что в королевской семье ожидается пополнение, внучка Елизаветы II сообщила в Instagram, обнародовав трогательный снимок. На фото она предстала вместе со своим двухлетним сыном Огастом, который обнимает ее.

— Мы так рады поделиться, что этим летом в нашей семье будет пополнение, — написала принцесса Евгения.

Она также отметила, что кадр сделан ее супругом, английским бизнесменом Джеком Бруксбэнком.

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Пол ребенка принцесса раскрывать не стала. Отметим, малыш займет 13-е место в очереди на трон.