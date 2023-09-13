Актриса Анна Саливанчук пожаловалась на водителя такси. Мужчина потребовал большую сумму за поездку и нецензурно высказался относительно артистки.

В Instagram-stories Анна рассказала, что ее машину забрал евакуатор, а потому она решила обратиться к услугам такси, что стояло напротив банка на Контрактовой площади, в который ранее заехала Саливанчук.

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— Напротив стоит таксист, который не работает в службе, а просто, как когда-то, сам по себе. Говорит: — Да, действительно, только что отвезли. Давайте я вас подкину. У меня спектакль, я опаздываю, согласилась, — поделилась актриса.

Говорит, от того места до театра ехать шесть минут, а потому поездка должна была бы оказаться недорогой. Однако таксист потребовал с Анны 300 грн, чему она была шокирована и полностью не согласна.

— Я говорю: — Вы что? С ума сошли? Какие 300 грн? Мы ехали шесть минут! Максимум 100 грн я вам даю. Он закрывает авто и везет меня обратно на место. Я говорю, что опаздываю на спектакль и есть ли что-то в уме… Да, я натупила, я не спросила, сколько это будет стоить. Но я была уверена, что это невозможно, чтобы оно стоило 300 грн, — рассказала Саливанчук.

Поскольку была пробка и авто ехало очень медленно, Анна решила выпрыгнуть из такси. Хотела вызвать полицию, однако на это не было времени.

К слову, ранее у актрисы уже были инциденты связанные с дорогой. В феврале 2022 года Анна Саливанчук попала под раздачу неадекватного водителя, которого решила обогнать.

В итоге мужчина преследовал ее, кричал и бил кулаками по авто артистки.