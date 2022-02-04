Американского рэпера Таджая Добсона, больше известного как TDott Woo, застрелили на пороге собственного дома в Нью-Йорке.

Инцидент произошел 1 февраля, во вторник, в жилом районе Бруклина. 22-летний артист получил огнестрельное ранение в голову. Стреляли из джипа, который проезжал мимо дома рэпера.

После этого Таджай Добсон был госпитализирован в больницу Brookdale, где врачи констатировали факт смерти.

Стрельба произошла спустя несколько часов после того, как TDott Woo подписал выгодный контракт с компанией звукозаписи Million Dollar Records. Правоохранители приступили к расследованию убийства исполнителя, однако пока никого не задержали.

TDott Woo был другом бруклинской звезды хип-хопа Pop Smoke, который был застрелен в феврале 2020 года. Следует отметить, что за последние годы в США произошел ряд убийств рэперов, преимущественно с применением огнестрельного оружия.

В ноябре 2021 года в городе Мемфис застрелили 36-летнего рэпера Young Dolph. Предварительно он покупал печенье в одном из магазинов, и к этому месту подъехала машина, из которой были сделаны выстрелы. У рэпера остались двое детей.

Также в результате насильственных действий погибли музыканты Nipsey Hussle, Pop Smoke, King Von, Mo3 и Drakeo The Ruler.