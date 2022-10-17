С самого утра 17 октября Киев атаковали иранские дроны-камикадзе. Удары пришлись по жилому многоэтажному дому и энергетическим объектам столицы.

Наши соседи продолжают нещадно обстреливать украинские города, их действия можно описать только одним словом — терроризм. Трагедию активно обсуждают не только пользователи сети, но и украинские звезды, которые не сдерживают своих эмоций.

Певец Владимир Дантес обнародовал фото летящего дрона и момент его попадания, а также обратился к своей аудитории из РФ.

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— Утро в Киеве. А вы что, 13% подписчиков из РФ, норм?.. Су*и, — гневно написал артист.

Телеведущая Маша Ефросинина отметила, что Киев, Запорожье, Одесса, Николаев находятся под обстрелами, а также оставила хэштег, в котором написано, что Россия — страна-террорист.

— В Шевченковском районе столицы произошел взрыв в результате атаки дрона-камикадзе, — сказала Маша.

Исполнительница Наталья Могилевская призывает мировое сообщество закрыть небо над Украиной.

— Во время поисково-спасательных работ возле жилого дома в центре, куда попал российский дрон, извлекли тела троих погибших мирных жителей. Среди них — молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности, — процитировала слова мэра Киева Виталия Кличко артистка.

Певица Настя Каменских отметила, что украинский народ страдает от российских ракет и беспилотников.

— Каждый день горит несколько украинских городов! Россия — террористическая страна. Она продолжает пытаться оставить украинцев без всякой инфраструктуры — в холоде, темноте и с бесконечным страхом, — написала исполнительница.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал историю о том, как наши полицейские сбили дрон-камикадзе с помощью автоматов.

— Они уже знают, что проиграли. Они засыпают с этими мыслями. Они проиграли еще 24 февраля. Эта попытка уничтожить больше инфраструктуры тоже провальна, Украина отстроится гораздо быстрее, чем все мы думаем. Гордость за украинцев просто не выключается 24 на 7… Мои соболезнования тем, кто сегодня утром потерял дом и родных. Россия — страна-террорист, — сказал кулинар.

Телеведущая Леся Никитюк попросила украинцев не игнорировать воздушную тревогу, а также отметила, что наши люди спасают всех, кого могут.

— Тревожное утро… Держимся. Пусть себе те дроны в ж*пу засунут. Тут жили люди! Люди!.. Наши спасают всех, кого могут, даже котов в термоодеяла закутывают. А те твари своих товарищей бросают на поле боя… Дроны и ракеты по мирным пускают. Пид***сы. Будьте вы прокляты. Горите в аду, — эмоционально высказалась Леся.

Ведущий Андрей Бедняков сказал, что каждый в своей жизни проходил через соседа-алкаша или бандита.

— У нас вообще джекпот. Все проходили, и мы пройдем. Держимся. Для людей — это боль и сильный страх. Для людоедов — не так все однозначно, — написал шоумен.

Телеведущая Екатерина Осадчая обнародовала фото мужчины в окне с оружием. Именно этот кадр сегодня разлетелся по сети, однако позже СМИ написали, что снимок старый, однако актуальный.

— Горжусь нашими людьми! Х** вы нас победите и запугаете. Ты, я, каждый из нас — тот человек в окне. Где учат стрелять по дронам? Нам всем нужно! Берегите себя, реагируйте на сигналы тревоги, — написала она.

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова подчеркнула, что эта война научит нас жить, а их — умирать.

Певица Светлана Тарабарова отметила, что весь мир должен объединиться против РФ.

— Сколько невинных должно быть убито? Сколько сломанных жизней вам еще нужно? Украина держит оборону. Весь мир должен еще больше объединиться простив террористов. Я отказываюсь верить, что это реальность. Выстоим. А эти твари будут гореть в аду, — подчеркнула исполнительница.

По состоянию на 15:20 количество жертв от удара дрона в дом возросло до четырех. 19 человек удалось спасти.

Детальнее об атаке дронов-камикадзе в Киеве — читайте на Фактах ICTV.