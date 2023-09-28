Американский сериал Утреннее шоу с Дженнифер Энистон посвятил серию войне в Украине и ситуации в Мариуполе. Сцена разговора с украинцем на русском вызвала неоднозначную реакцию у зрителей.

Так, в четвертой серии третьего сезона телеканалу UBA попасть в Мариуполь и сделать репортаж об обстреле больницы 9 марта 2022. Сделать это непросто, но у корреспондентки есть знакомый украинец Павел.

В сериале показывают, что наш земляк слабо понимает английский, но знает русский. На фоне этого Павел торгуется за опасную услугу — вместо предложенных $2 тыс. он захотел $2,5 тыс.

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Далеко не все пользователи сети оценили то, как показали украинца, который рискует жизнь ради заработка во время войны:

Это ужасная сцена, если честно. Разве нельзя привлекать внимание к войне не выставляя нас дремучим совком?

Еще не закончился ужас, а они на этом деньги зарабатывают.

У нас в 2023 году квартиры обставлены гораздо лучше.

Немного жаль, что их заинтересовала эта история из-за французских журналистов.

В прошлой серии на стене висел в Киеве плакат на русском с СССР… интересно, они нас видят;

Под конец серии хорошо показали отношение мира к войне. Все готовы пожалеть нас, сказать как ужасно это, но дальше жить, как всегда, пока не задело;

Для них это фильм, для нас это жизнь. Но хорошо что хоть как-то показывают.

В сериале также показали, как фотограф телеканала попадает в Мариуполь — он сообщает, что россияне не только обстреливают цивильную инфраструктуру, но и убивают мирных жителей.

О войне в Украине снимают в наши режиссеры, и очень удачно. К примеру, фильм 20 дней в Мариуполе поедет на Оскар 2024. В ленте показано начало полномасштабного вторжения в Мариуполе со всеми ужасами войны.

Фото: Утреннее шоу