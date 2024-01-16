Актриса Николь Кидман призналась, что в начале карьеры ей приходилось врать о своем росте, снизив его более чем на сантиметр, чтобы пройти прослушивание.

Николь Кидман лгала о своем росте в начале карьеры

Рост Николь Кидман — 1,8 метра. Изначально ей говорили, что она слишком высокая для голливудской карьеры. Поэтому, чтобы пройти прослушивание, актриса лгала о своем росте, немного уменьшая его.

— Мне сказали: У тебя не будет карьеры. Ты слишком высокая. Люди спрашивали: Как там воздух? Теперь я слышу, что намного выше, чем кто-то думал, или мужчины спорят о том, насколько высокими должны быть мои каблуки. Всякий раз, когда я выхожу на красную дорожку, мне присылают туфли на очень высоком каблуке. Я думаю, нет ли у них без (каблуков, — Ред.), ведь тогда я буду самым высоким человеком — жирафом, — поделилась Кидман.

Вспоминая неудачное прослушивание на мюзикл Энни, когда она была ребенком, Кидман сказала, что участников заранее измеряли, прежде чем пустить в комнату для прослушивания. В то время ее рост уже был больше, чем нужно было для мюзикла.

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Несмотря на это, ей удалось пройти в комнату для прослушивания и просить об участии, однако роль Николь так и не дали.