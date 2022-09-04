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Высмеял русских: Гудкова могут посадить на пять лет за пародию на песню Shaman

4 сентября 2022, 17:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Высмеял русских: Гудкова могут посадить на пять лет за пародию на песню Shaman

Российского комика Александра Гудкова могут посадить на пять лет за клип-пародию на песню Shaman Я русский!

В своей версии Гудков высмеивает россиян и их узкие взгляды. Председатель Гражданского комитета России Артур Шлыков написал донос в Генпрокуратуру на артиста. Об этом пишут росСМИ.

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Версия Александра получила название — Я узкий. Клип на YouTube появился менее недели назад и уже собрал более 1,8 млн просмотров.

Российские пропагандисты хотят, чтобы комику выписали штраф до 500 тыс. или посадили в тюрьму сроком от двух до пяти лет.

Стоит отметить, что Гудков четко обозначил свою позицию насчет полномасштабной войны в Украине. Еще 24 февраля комик высказался против действий власти РФ и сказал, что ему стыдно за то, что он родился в этот день.

Позже Гудков сказал, что Бог властей России — зло.

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Фото: Александр Гудков

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