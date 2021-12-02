Американская певица Бритни Спирс празднует свой день рождения. Сегодня, 2 декабря, артистке исполнилось 40 лет. В честь этого она поделилась снимками со своим возлюбленным, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

В Instagram Бритни опубликовала серию фото, на которых запечатлена в объятиях бойфренда. На кадрах исполнительница позирует в светлой кофте, джинсовых шортах и красных высоких сапожках на каблуке. Ее волосы уложены в локоны, а на глазах — солнцезащитные очки.

На Сэме клетчатая рубашка, серая футболка и джинсы.

Под публикацией Бритни отметила, что ее фигура выглядит лучше, чем на фото, сделанных папарацци, а также сказала, что они отправляются в отпуск.

— Драгоценная радость сегодня! Я и мой жених так рады отъезду. Как вы можете заметить, я не вешу 800 фунтов (362,8 кг), как на фото, которые сделали папарацци. Я занимаюсь спортом и это моя реальная форма. Спасибо Богу за возможность выехать из страны! Я счастлива! — написала Спирс.

Напомним, в сентябре Бритни Спирс объявила о помолвке со своим парнем Сэмом Асгари. Пара разместила на своих страницах в Instagram изображения, на которых артистка показывает обручальное кольцо.

Позже Бритни Спирс рассказала о своем свадебном платье. Подвенечный наряд для нее сошьет Донателла Версаче.