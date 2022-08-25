Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк трогательно поздравил свою девушку с днем рождения и рассказал, как они познакомились. 25 августа Александре Билобров исполнилось 22 года.

В Instagram Олег обнародовал их общее фото, под которым признался возлюбленной в любви, отметив, что познакомились они на Крещатике.

— Когда мы только познакомились и я узнал, что она дочь пасечника, что у нее дома больше тонны меда, я подумал, что это может быть судьба. Это действительно похоже на это, поскольку наше знакомство на Крещатике было очень случайным и одновременно романтичным, — вспоминает Псюк.

Музыкант отметил, что они вместе уже полтора года, а его любовь растет с каждым днем.

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— Искренне поздравляю тебя с днем рождения, желаю оставаться такой же классной, красивой, организованной, умной, заботливой и счастливой. О последнем я позабочусь так точно. Люблю тебя, — подытожил Олег.

Ранее Олег Псюк дал Фактам ICTV эксклюзивное интервью. В нем он рассказал о наибольшем страхе во время войны и своем состоянии сейчас.

Фото: Александра Билобров