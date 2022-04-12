Российские оккупанты ограбили и разрушили дом сестры украинской певицы Нины Матвиенко.

Ее помещение было расположено в Буче Киевской области. По словам артистки, банда “кадыровцев” вынесла из квартиры даже нижнее белье.

– У моей сестры в Буче развалили дом. Она купила квартиру, все вложила туда. А эта банда “кадыровцев” все вынесла из дома, до трусов вынесла. Голодранцы! Я еще такого убожества не видела. Это зверюги, душегубы. Это саранча, которая сегодня истребляет все живое. Вытаскивает все наше, это ведь так нельзя, — сказала Нина Митрофановна.

К счастью, родные артистки спаслись и сейчас находятся в безопасном месте.

Нина Матвиенко призналась, что была шокирована новостью о начале полномасштабной войны в Украине.

– Если честно, я была удивлена. Писали нам, что нужно деньги, документы, все сложить. Но чтобы так быстро, еще так похоже на фашистов, что напали ночью. Как бандиты, воры. Когда я это услышала, у меня был такой шок: что ж вы нам говорили, что вы братья, что ж вы нас так обманывали? За что нас сегодня уничтожать, за что насиловать молоденьких девочек? – сказала она.