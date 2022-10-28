Украинская группа Tvorchi представила иронический трек под названием Вимкни телефон.
– Это история парня, который на свидании с девушкой готов достать ей звезду с неба, а она листает ленту в Instagram, не замечая его чувств. В Instagram всегда красивая картинка, но в песне мы призываем – выключи телефон и живи реальной жизнью, а не цифровой. Сейчас это особенно актуально еще и для того, чтобы сберечь свои нервы, – рассказывают Tvorchi.
Впервые трек Вимкни телефон вживую Tvorchi исполнили незадолго до официального релиза – на своем благотворительном сольном шоу Road во Львове. Уже с первых строчек зал пел новую песню вместе с артистами.
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Премьера не оставила равнодушными поклонников группы:
- Спасибо, ребята! Красивая песня! Творческого успеха и сил. Здоровья!
- Супер песня!
- Кайф!
- Непревзойденно!
- Приятная песенка. Легкая, коктейльная. Стильный бит, хорошее исполнение!