Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Вимкни телефон! Tvorchi презентовали иронический трек

28 октября 2022, 10:58
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Tvorchi

Украинская группа Tvorchi представила иронический трек под названием Вимкни телефон.

– Это история парня, который на свидании с девушкой готов достать ей звезду с неба, а она листает ленту в Instagram, не замечая его чувств. В Instagram всегда красивая картинка, но в песне мы призываем – выключи телефон и живи реальной жизнью, а не цифровой. Сейчас это особенно актуально еще и для того, чтобы сберечь свои нервы, – рассказывают Tvorchi.

Впервые трек Вимкни телефон вживую Tvorchi исполнили незадолго до официального релиза – на своем благотворительном сольном шоу Road во Львове. Уже с первых строчек зал пел новую песню вместе с артистами.

Сейчас смотрят

Премьера не оставила равнодушными поклонников группы:

  • Спасибо, ребята! Красивая песня! Творческого успеха и сил. Здоровья!
  • Супер песня!
  • Кайф!
  • Непревзойденно!
  • Приятная песенка. Легкая, коктейльная. Стильный бит, хорошее исполнение!
Читайте также:
Адель - I drink wine: прем'єра кліпу дивитись онлайнАдель с бокалом вина плывет по реке в новом клипе I Drink Wine

Теги
Tvorchi
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь