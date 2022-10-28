Украинская группа Tvorchi представила иронический трек под названием Вимкни телефон.

– Это история парня, который на свидании с девушкой готов достать ей звезду с неба, а она листает ленту в Instagram, не замечая его чувств. В Instagram всегда красивая картинка, но в песне мы призываем – выключи телефон и живи реальной жизнью, а не цифровой. Сейчас это особенно актуально еще и для того, чтобы сберечь свои нервы, – рассказывают Tvorchi.