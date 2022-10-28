Рэп-певица Alyona Alyona переписала свою песню Викину и предложила украинцам наконец избавиться от всего российского, что нас окружает.

Трек Alyona Alyona Викину 2 уже можно послушать на стриминговых платформах.

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– Когда-то у меня был трек Викину. В нем шлось о внутреннем эмоциональном грузе, мешающем жить. А сегодня, если порыться внутри себя, то можно найти еще кое-что, от чего стоило бы избавиться. От чего именно – решать каждому. Но я уверена, что все оно должно относиться к стране, которая годами навязывала свое как истинное. Прошло достаточно времени, чтобы это осознать, изучить вопросы языка и культуры и начать движение в направлении очищения, – убеждена певица.

В соцсетях Alyona Alyona намекнула украинцам, что пора выбросить российские памятники и книги, завязать с российской музыкой и YouTube-каналами, а также забыть язык страны-агрессора.

Первая версия трека Викину вышла в свет в 2019 году и вошла в дебютный альбом певицы Пушка.