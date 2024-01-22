Певица Джамала, которая вошла в состав жюри Нацотбора на Евровидение 2024, рассказала, по каким критериям будет оценивать финалистов.

Как Джамала будет голосовать в Нацотборе

В сториз в Instagram артистка поблагодарила всех, кто хотел видеть ее в жюри Нацотбора и проголосовал в приложении Дія.

В финале конкурса Джамала прежде всего будет оценивать исполнение вживую и саму песню. Также ей важно, чтобы у представителя Украины на Евровидении 2024 был “огонек и харизма”.

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— Друзья, спасибо вам, что вы выбрали именно меня. Для меня это очень ответственно. И не забывайте, что исполнителя, который будет представлять нашу страну на Евровидении 2024, мы выбираем вместе. Руководствоваться буду как всегда: для меня важно исполнение вживую, чтобы не было “ожидание-реальность”. Исполнение вживую, песня и огонек, харизма — это должно быть, — сказала певица и поинтересовалась у подписчиков, за кого они болеют в Нацотборе.

Кроме Джамалы, в состав жюри Нацотбора на Евровидение 2024 войдут Андрей Данилко и Сергей Танчинец.

Они получили наибольшее количество голосов по результатам опроса в Дії. По данным сервиса, претендентов выбирали более 720 тыс. украинцев.

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 состоится уже 3 февраля. Ведущими мероприятия будут Тимур Мирошниченко, Юлия Санина и Василий Байдак.