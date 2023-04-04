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Вышел новый трейлер фильма Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях

4 апреля 2023, 20:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Марго Робби Барби

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала официальный трейлер долгожданной ленты Греты Гервиг Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

В сюжете романтической комедии то, как Барби была изгнана из Барбилэнда, а потому вынуждена отправиться в мир людей на поиски новой жизни и истинного счастья. Премьера фильма Барби запланирована на 21 июля.

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Роль Барби исполнит Марго Робби, Кена сыграет Райан Гослинг. Также в ленте, основанной на серии игрушек Барби от компании Mattel, появятся такие актрисы и актеры, как — Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Эмма Маки, Майкл Сера, Реа Перлман и другие.

Разработка фильма была начата в 2014 году компанией Sony Pictures, которая в 2019 году продала права Warner Bros. Pictures. Съемки начались в марте 2022 года и завершились в июле.

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