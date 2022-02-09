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Женись на мне: Джей Ло в белом платье утонула в объятиях Бена Аффлека

9 февраля 2022, 14:21
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Лопес и Аффлек
Источник: Getty Images

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма Женись на мне вместе со своим возлюбленным актером Беном Аффлеком.

Премьера картины, в которой Лопес сыграла главную роль, состоялась в 8 февраля в Лос-Анджелесе.

Лопес и Аффлек долго позировали фотографам, не скрывая теплых чувств. Бен даже не выпускал з объятий Дженнифер.

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Для премьеры Лопес выбрала короткое белое платье с отделкой из кружева от Giambattista Valli. Дополнила она свой образ бежевыми лодочками от бренда Jimmy Choo и роскошной сумкой того же модного дома.

Лопес и Аффлек

Женись на мне

Женись на мне — романтическая комедия режиссера Кэт Койро. В картине Дженнифер Лопес сыграла поп-диву, которая перед свадьбой узнает об измене со стороны возлюбленного. Кстати, изменщика сыграл известный певец Малума.

В этой ситуации певица чувствует себя разбитой, ведь крах ее свадьбы видел весь мир. Она решается на отчаянный шаг и выходит замуж за первого встречного из толпы, который оказывается простым учителем математики. А вот этого первого встречного сыграл Оуен Вилсон.

Премьера фильма в Украине запланирована на 10 февраля.

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Теги
Бен Аффлек , Дженнифер Лопес
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