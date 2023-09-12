Молодая жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская покрасовалась перед камерой в откровенном белье. Девушка похвасталась обновками, которые забрала с почты.

Так, в своем Instagram Полтавская показалась в полупрозрачном белье, прикрыв часть тела легким атласным халатиком. 23-летняя жена Остапчука засветила талию и бюст, а также сделала пикантный снимок вблизи, прикрыв грудь рукой.

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Сама Полтавская призналась — подобный контент она делает впервые. Тем более, в таком откровенном наряде. Впрочем, это все нужно для улучшения самого себя — все ради выхода из зоны комфорта.

— Я никогда не снимала такие видео, и полупрозрачное белье усложнила этот процесс. Выходим из зоны комфорта. Зачем? Не знаю. Психологи из TikTok говорят, что так надо, — добавила Екатерина.

Напомним, что ранее Остапчук рассказал о своих предпочтениях в девушках. Ведущий считает, что девушка должна быть выбритой везде, чтобы было все красивой. Правда, после этих слов разгорелся настоящий скандал, после которого Владимир заявил, что мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые женщины.

На днях Анна Тринчер призналась, что посещает с мужем секс-шоп. Артистка добавила, что они приобрели в таком магазине немало интересных вещей.