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Выходные августа 2023: сколько дней будет отдыхать украинцы

3 июля 2023, 07:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Серпень
Источник: Unsplash

Август — это всегда череда праздников, которые стоит отмечать в кругу близки или друзей за пышным столом. Впрочем, выходных в августе 2023 будет всего 9 дней, если военное положение продлится.

Примечательно, что на конец лета традиционно приходится государственный праздник — это День Независимости Украины. В мирное время он приносил украинцам дополнительный выходной день, но в 2022 году 24 августа он был рабочим на фоне полномасштабного вторжения и военного положения.

Пока в Украине особый статус ввели до 20 августа 2023 года, но очень вероятно, что положение продлят.

В целом в августе 2023 года украинцы будут работать 21 день из 31, если статус ВП продлят.

Выходные в августе 2023:

  • 5-6 августа;
  • 12-13 августа;
  • 19-20 августа;
  • 26-27 августа;

И пока лето идет полным ходом, украинцы будут наслаждаться праздниками в июле. Средина самого жаркого сезона принесла кучу важных дат, среди них есть и церковные. К примеру, уже 7 числа будет Ивана Купала, а на 28 июля приходится День Украинской Государственности. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2023 можно на Фактах ICTV.

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