Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Вы и есть РФ: Алан Бадоев обратился к российским коллегам из-за агрессии против Украины

23 февраля 2022, 17:37
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Вы и есть РФ: Алан Бадоев обратился к российским коллегам из-за агрессии против Украины

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев призвал российских коллег не молчать, а высказываться против агрессии РФ против Украины.

С таким призывом он вышел в Instagram

— Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я, и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пора сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы, – заявил Бадоев.

В частности, режиссер призвал приобщаться к флешмобу #янемолчу от издания Холод и высказаться против агрессии РФ в Украине.

Читайте также:
ЗіркиОбновите ему календарь и глобус: звезды отреагировали на признание Путиным “ЛДНР”

— Хочется представить, что нет старого шовиниста, потерявшего всякую связь с нашей жизнью. Вообразить, что все пошло не по закону Мерфи – когда все, что могло пойти не так, пошло не так. Просто представьте эту жизнь! Представьте, что вместо войны мы с другими странами обсуждаем отмену виз, науку и культуру и реальные общие угрозы, – написал он.

Также он опубликовал пример такого поста. Речь идет о сообщении российского журналиста Юрия Дудя, раскритиковавшего власть своей страны из-за агрессии против Украины.

Читайте также:
Вы и есть РФ: Алан Бадоев обратился к российским коллегам из-за агрессии против УкраиныРФ нужен проктолог: Дудь и Невзоров раскритиковали российскую власть

Теги
Алан Бадоев
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь