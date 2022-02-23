Вы и есть РФ: Алан Бадоев обратился к российским коллегам из-за агрессии против Украины

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев призвал российских коллег не молчать, а высказываться против агрессии РФ против Украины.

С таким призывом он вышел в Instagram

— Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я, и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пора сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы, – заявил Бадоев.

В частности, режиссер призвал приобщаться к флешмобу #янемолчу от издания Холод и высказаться против агрессии РФ в Украине.

— Хочется представить, что нет старого шовиниста, потерявшего всякую связь с нашей жизнью. Вообразить, что все пошло не по закону Мерфи – когда все, что могло пойти не так, пошло не так. Просто представьте эту жизнь! Представьте, что вместо войны мы с другими странами обсуждаем отмену виз, науку и культуру и реальные общие угрозы, – написал он.

Также он опубликовал пример такого поста. Речь идет о сообщении российского журналиста Юрия Дудя, раскритиковавшего власть своей страны из-за агрессии против Украины.