6 декабря — особенный день для каждого украинца. Сегодня наше государство отмечает День Вооруженных Сил Украины, а воины — принимают поздравления и слова благодарности за то, что защищают нас, рискуя своими жизнями.

Звезды украинского шоу-бизнеса не могли пройти мимо этого дня, поэтому поблагодарили защитников лично от имени всех граждан нашей страны.

Певец Виктор Павлик обнародовал видеообращение, в котором обратился ко всем воинам и пожелал мирного неба.

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— Дорогие украинцы, защитники, защитницы, ВСУ, Нацгвардия и все, кто меня сейчас слышит, от всего сердца поздравляю всех с Днем ВСУ. Желаю всем спокойствия в душе, крепкого здоровья, Божьего благословения и мирного неба как можно быстрее! Слава Украине! Героям слава! — сказал артист.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что украинская армия — в пятерке лучших. Он выразил благодарность ВСУ, за то, что каждый из нас может продолжать жить.

— Сегодня я проснулся, потому что у нас есть ВСУ. Вчера у меня был выходной, потому что у нас есть ВСУ… Чувствую себя в безопасности, комментирую все, что считаю нужным, говорю на каком захочу языке, иностранцем живу там, где чувствую себя как дома… Я вообще до сих пор живу. Это все благодаря вам, — сказал кулинар.

Он выразил надежду, что после победы ВСУ займут высокое место среди мировых армий.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что 6 декабря — лучший день в году. Он отметил, что ЗСУ, как основная часть Сил обороны, прошли вместе с независимостью Украины удивительный путь от полного пренебрежения своим народом до полного слез восхищения от него же.

— Главное, чтобы народ и после окончания войны запомнил навсегда, во что народу обходится пренебрежение своей армией. С праздником, — написал Алексей в Instagram.

Волонтер и ведущий Сергей Притула показал видео, на котором четко видна работа ВСУ. В нем отмечается, что когда враг приходит на нашу землю, наши защитники готовят ему “теплый” прием.

— С Днем ВСУ! Героям слава! — лаконично написал Сергей.

Телеведущая Леся Никитюк поделилась своим фото с военным ВСУ, которое обнародовали в аккаунте Instagram ЛеМаршрутки.

— От всего сердца поздравляем с Днем Вооруженных Сил Украины! Огромная благодарность каждому воину, защищающему нашу землю! Независимо от пола и языка, вы – гаранты будущего нашего и наших детей! — говорится под публикацией.

Выразила слова благодарности защитникам и певица Злата Огневич, обнародовав фото воинов.

— С Днем Вооруженных Сил Украины, — сказала она.

Исполнительница Надя Дорофеева лаконично написала: — Слава ВСУ!