Елена Зеленская приехала с визитом в Данию в стильной одежде от украинского бренда. Первая леди Украины прибыла поблагодарить страну-партнера за лидерство в финансовой помощи Украине и посетила больницу Марии Елизаветы в Копенгагене.

На ней был костюм бренда SIX цвета полыни, состоявший из рубашки с карманами и тонким поясом на талии и прямых брюк со стрелками. Свой образ она дополнила распущенными волосами, золотыми серьгами и темно-зелеными туфлями в цвет костюма.

— Вместе с министром внутренних дел и здравоохранения Дании госпожой Софи Леде посетили сегодня больницу Марии Елизаветы, где спасают и украинских детей. Не только от военных травм, но и от онкологии, которую война не дает нормально лечить, — поделилась впечатлениями первая леди после визита в больницу.

Напомним, Зеленская поразила образом в Вильнюсе во время саммита НАТО в июле 2023 года. Тогда она надела вышиванку от украинского бренда GUNIA Project.