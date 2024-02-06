Судья Нацотбора на Евровидение 2024 Андрей Данилко объяснил, почему в финале шоу появился в обруче с ушками Микки Мауса и почему до сих пор носит черную маску.

Андрей Данилко объяснил свой образ с ушками Микки Мауса

Артист считает, что участники Нацотбора воспринимают его очень серьезно, поэтому ему хотелось сделать атмосферу судейства более комфортной. Для этого Андрей надел ушки Микки Мауса с розовым бантиком.

— То ли участники меня боятся, то ли еще как-то воспринимают. Мне хотелось этими ушками убрать какую-то серьезность. Чтобы все это прошло легче. И это отразилось на моих грустных комментариях. Некоторые вещи мне даже не хотелось говорить. Для меня эта форма судейства устарела — больше хочется поддержать, чем разбирать, критиковать и скандалить, — сказал Данилко.

Также артист рассказал, почему до сих пор продолжает носить на подбородке черную защитную маску. Как оказалось, Данилко придерживается обещания, которое дал еще в начале полномасштабной войны.

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— Я сказал еще в начале войны, когда я имел по десять эфиров в день, что сниму ее после нашей победы. Тогда я не понимал, что эта война затянется. Казалось, что все будет гораздо быстрее, но получилось как получилось. Я готов снять ее прямо сейчас, но раз пообещал, то пообещал. Уже начали говорить о том, что я за ней прячусь. Но Сердючка выступает без маски, — подчеркнул Андрей.

Данилко добавил, что маска ему вообще не мешает и, видимо, из-за нее его начали больше узнавать на улице.

Фото: скриншот из финала Нацотбора

Источник: Telegraf