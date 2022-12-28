Испано-британская актриса и внучка актера Чарли Чаплина Уна Чаплин стала на защиту россиян. Это произошло на фоне съемок фильма Измена, в котором играет артистка.

В киноленте россиян якобы изобразили антигероями. Уна заявила, что устала от такого.

— Я так устала от того, что россияне – плохие парни. Даже не могу описать. Может, наконец-то, кто-то придумает лучший стереотип, с которым можно было бы работать, — сказала Чаплин.

Более того, звезда Аватара 2 призвала остановить “идеологическую войну”.

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— Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом, — отметила актриса.

Уна Чаплин начала актерскую карьеру в 2007 году с эпизодической роли. Сейчас ее фильмография насчитывает более 10 сериалов, среди которых Игра престолов, Шерлок, Черное зеркало и более пяти кинолент, таких как — Двойник дьявола, Самое длинное путешествие и других.