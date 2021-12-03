Украинская актриса и певица Анна Тринчер сбежала из пластической операции по увеличению груди. Смешной случай произошел год назад, в последний момент звезда передумала делать маммопластику.

– Год назад я должна была идти на операцию. Мы уже назначили дату, я просто сбежала из-под ножа, – рассказала звезда.

Несмотря на это, Анна не отказалась от идеи увеличить грудь. Певица все же планирует сделать операцию в январе 2022 года.

Тринчер заявила, что ее не интересует чужое мнение, поскольку маммопластика – это ее давняя мечта.

– У меня длинная история с грудью. До 17 лет меня уверяли, что она вырастет, но нагло обманывала. Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего, – рассказала Анна в Instagram.

Недавно стало известно, что Анна Тринчер выходит замуж. Избранником звезды стал 24-летний TikTok-блогер Александр Волошин.

Он романтично сделал предложение девушке на парковке ТРЦ. Тринчер отметила, что свою свадьбу видит не классической и не стандартной, хочет чего-то необычного. Но подготовку к церемонии пара пока не начинала из-за нехватки свободного времени.

Стоит отметить, что родные Анны Тринчер против ее свадьбы. Поэтому певица не общается с бабушкой уже больше месяца.