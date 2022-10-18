Скандальный американский актер Эзра Миллер не признает себя виновным в краже со взломом, которая произошла в штате Вермонт в мае 2022 года.

Суд состоялся в понедельник, 17 октября, на котором Эзра сказал, что он невиновен, несмотря на то, что у местной полиции есть записи с камер видеонаблюдения.

— Эзра Миллер признал себя невиновным по одному пункту обвинения в краже со взломом и одному пункту обвинения в мелкой краже в Высшем суде Вермонта и принял наложенные судом условия не вступать в контакт с жильцами дома и не возвращаться в него. Эзра хотел бы выразить признательность за любовь и поддержку, которую он получил от своей семьи и друзей, — сказала адвокат актера Лиза Шелкрот.

Если звезду Флэша признают виновным, ему грозит до 26 лет лишения свободы. Следующий суд состоится 13 января.

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Напомним, Эзру Миллера обвиняют в том, что он пробрался в дом соседа и украл несколько бутылок спиртного. Кроме того, это не единственный инцидент, который заставляет задуматься над адекватностью актера.

В апреле Миллера арестовали за нападение. Тогда он бросил в девушку стул и попал ей в лоб. Были и другие случае, за которые актер попадался правоохранительным органам.