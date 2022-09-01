Таролог Людмила Хомутовская рассказала, что на самом деле случилось с Потапом, который не вернулся в Украину вместе с Настей Каменских. Расклад карт раскрыл тайны болезни шоумена — как оказалось, его зря хейтят в сети.

— Он действительно заболел, и очень переживает по этому поводу. Могу сказать, что его болезнь не очень афишируют, и рассказывают в преуменьшенном виде, чем есть на самом деле, — заявила Людмила.

Таролог добавила, что след от болезни у продюсера точно останется.

— Сказать, что он 100% вылечится я не могу. Болезнь останется, и это будут все видеть, но с недугом Алексей справляться будет, — считает Хомутовская.

Напомним, что летом у Потапа парализовало половину лица — шоумен простудил лицевой нерв, из-за чего не мог есть и пить. Его возлюбленная Настя Каменских заявила, что из-за этого он не смог вернуться с ней в Украину, хотя очень хочет. Известно, что Алексей сейчас восстанавливается, и чувствует себя намного лучше.

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Также Настя добавила, что паралич произошел также на фоне стресса, ведь в Украине война, и есть много ситуаций, из-за которых приходится переживать. Звезде казалось, что лицо Потапа уже никогда не будет прежним.