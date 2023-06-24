Украинские знаменитости не стоят в стороне от событий в России, поэтому уже успели публично отреагировать на бунт основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Певец Владимир Дантес пошутил, что россияне испугались Виталия Козловского, который вступил в ряды ВСУ, а также возвращения Олега Винника в Украину.

І це, прикиньте, вся ця заварушка тільки через те, що вони всі дізналися, що Козловский тепер в ЗСУ і Винник повернувся. — Dantes Volodymyr (@DantesVo) June 23, 2023

Фронтмент группы Антитела Тарас Тополя подчеркнул на том, что в РФ сейчас происходит гражданская война.

— Не ищите ИПСО. Просто примите наконец: они такие и есть. Тупые, нарванные и прямые как доска. И всегда были. Когда шли на Киев за три дня, когда взрывали дамбу. Нет там ни стратегии, ни тактик. И там сейчас происходит именно то, что вы видите — гражданская война, — написал артист.

Телеведущий Григорий Решетник выразил надежду, что “цирк в России действительно является реальностью”. Также он добавил шутку, связанную с шоу Холостяк:

Телеведущая Маша Ефросинина сомневается, что переворот в России настоящий.

— Я настолько не верю россиянам, что мозг долбит, что это какой-то специальный спектакль для нас… Но спать не получается, — написала она в Instagram.

Она также отреагировала на сообщение модели Даши Астафьевой, которая считает, что россияне не выйдут на митинги, потому что спят.

— Думаю, что не спят, а традиционно — сосут, — высказалась Маша.

Телеведущий Андрей Бедняков призвал россиян не ссориться, поскольку предательница Регина Тодоренко еще планирует приехать в Одессу.