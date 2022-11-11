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Все ближе к родному Херсону: Макс Барских прокомментировал успехи ВСУ

11 ноября 2022, 11:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Макс Барских

Украинский певец Макс Барских прокомментировал успехи ВСУ на Херсонском направлении. Артист рад успехам наших защитников, поскольку они с каждым днем все ближе к его родному, но временно оккупированному Херсону.

ВСУ освободили село Станислав, которое всего в 40 км от Херсона — на фоне этого Макс опубликовал видео из освобожденного населенного пункта.

— Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив, что наш флаг поднимается над с. Станислав. Именно здесь происходили съемки этого видео. Все будет Украина, — поделился роликом музыкант.

Ранее Барских поздравлял свой родной Херсон с Днем рождения. В Instagram артист обнародовал свои архивные фото, отметив, что его детство прошло в самом уютном городе на земле.

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Артист уверен — победа Украины обязательно наступит. Музыкант рассказал, каким видит конец войны с Россией. По мнению Барских, это случится только тогда, когда РФ отведет свои войска с территории Украины и выплатит репарации.

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Теги
Війна в Україні Макс Барских Херсон
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