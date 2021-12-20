Спасла Небесная канцелярия: как Святого Николая пытались заставить платить налоги

Актеры Дизель шоу пофантазировали на тему того, что было бы, если бы резиденцию Святого Николая посетили сотрудники Государственной фискальной службы. Госслужащих обеспокоили доходы Николая, а также то, платит ли старик налоги.
Фискал предположил, что Святой Николай устроил подпольный цех по производству конфет. Однако тот сразу сказал, что просто раздает сладости детям.
— А у вас пенсия очень большая? Вы в прошлом судья? – поинтересовался фискал.
На это Николай ответил, что всю жизнь раздавал послушным детям конфеты, а сорванцам – уголь.
— А где вы берете уголь? По схеме Лапландия+? — отметил госслужащий и потребовал нужную документацию.
Святой Николай предположил, что фискал – это мальчик, которому в детстве не досталось сладостей, поэтому он теперь пришел, чтобы отомстить. Кроме того, Николай сразу дал конфеты госслужащему.
— Я не для этого сюда пришел, – отметил фискал, но подарок забрал.
Святой Николай заявил, что разрешение на работу он получил издавна в Небесной канцелярии.
— Так вы церковь? Так почему вы молчите. Церковь налоги не платит, – отметил фискал.
Однако в тот же момент постучали в дверь. Кого там еще нечистая принесла – смотрите в скетче от Дизель шоу.