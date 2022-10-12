Певица Anzhela (Анжела Партика) представила англо-украинский трек под названием Blue Skies, в котором призывает защитить ее народ и его будущее.

Полномасштабное вторжение РФ застало девушку в Бостонском музыкальном колледже Berklee, где Анжела учится уже третий год. Родившаяся в семье известных львовских музыкантов – гитариста золотого состава Братьев Гадюкиных Андрея Партики и певицы Юлии Донченко (Maxima), девушка с детства была в мире музыки, поэтому ее профессиональный выбор стал абсолютно органичным.

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– На моей земле погибло столько невинных людей такой страшной смертью. Я не знаю, почему их молитвы не были услышаны. И молитва – это не всегда только Отче Наш. Иногда молитва – это просто вера в лучшее, помощь ближнему. Или настоящая любовь. Я действительно не знаю, почему этого бывает недостаточно, чтобы избежать столь страшного горя. Но это не повод терять надежду. Я верю, что музыка – это самое мощное лекарство для души, которое эту надежду приумножает и объединяет, – считает Anzhela.

Вместе с песней Anzhela показала видеоклип, режиссером которого стала Катя Царик. Для клипмейкера, которую война заставила оказаться с детьми в Сан-Франциско, было важно, чтобы над видео работали украинцы и американцы. Потому часть съемок проходила в США в храме с участием оператора Артура Губина, а часть – в Буче, где снимал Юрий Король.