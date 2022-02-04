Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила первый за шесть лет сингл — Black Summer. Композиция уже доступна для прослушивания на всех стриминговых платформах.

Предпоследняя композиция коллектива The Getaway вышла в 2016 году. С тех пор группу успел покинуть гитарист Джош Клингхоффер, а на его место вернулся Джон Фрушанте.

Black Summer войдет в новый альбом группы Unlimited Love, релиз которого запланирован на 1 апреля 2022 года.

— Наша единственная цель — погрузиться в музыку. Мы потратили тысячи часов, вместе и по отдельности, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом, на который мы способны, — цитирует Pitchfork слова участников группы о новом альбоме.

Что пишут пользователи: