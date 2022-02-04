Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила первый за шесть лет сингл — Black Summer. Композиция уже доступна для прослушивания на всех стриминговых платформах.
Предпоследняя композиция коллектива The Getaway вышла в 2016 году. С тех пор группу успел покинуть гитарист Джош Клингхоффер, а на его место вернулся Джон Фрушанте.
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Black Summer войдет в новый альбом группы Unlimited Love, релиз которого запланирован на 1 апреля 2022 года.
— Наша единственная цель — погрузиться в музыку. Мы потратили тысячи часов, вместе и по отдельности, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом, на который мы способны, — цитирует Pitchfork слова участников группы о новом альбоме.
Что пишут пользователи:
- Это искусство, я не могу перестать плакать. Да здравствует Red Hot Chilli Peppers, группа всей моей жизни.
- Они вернулись еще лучше, чем когда-либо, им по 60 лет уже, а энергетика все такая же как 20-30 лет назад.
- Эта песня потрясающая! Я не могу перестать слушать. Я не знаю, что Энтони задумал со своим вокалом, но у него это получается.
- Джон вернулся и дает свой бэк-вокал и риффы. Мне это нравится!
- RHCP никогда не разочаровывают. Их старый материал — новый, а новый — старый. Отличная песня. Они знают свою аудиторию.