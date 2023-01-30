Сегодня, 30 января, в Чехии пройдет финал Нацотбора на Евровидение 2023. За право представлять страну на конкурсе будут бороться пять претендентов.

Среди финалистов — Maella, Маркета Ирглова, Pam Rabbit, Rodan и Vesna. Примечательно то, что у последних в конкурсной песне, которая называется My sister’s crown, звучит украинский язык.

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— Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя, — поется в припеве.

Также група презентовала клип, в котором есть блюдо, уж очень похожее на украинский борщ. Стоит отметить и схожесть солистки с фронтвумен группы Kazka.

Очевидно, таким образом группа Vesna решила продемонстрировать Украине свою публичную поддержку, за что граждане нашей страны благодарят коллектив в комментариях.

Это так мощно! Я плачу. Спасибо большое, с любовью из Украины.

Невероятно красивая песня и клип.

Вау. Это что-то! Чехия, спасибо, что поддерживаете нас — украинцев.

Я просто в восторге! Спасибо вам за прекрасную песню, украинский язык и смысл, который вы вложили в композицию. Спасибо, что с нами.

Сильная песня, сильные слова, — пишут в комментариях под клипом.

Если Vesna победит в Нацотборе и будет представлять Чехию на Евровидении 2023, то это впервые, когда другая страна будет петь на украинском языке.