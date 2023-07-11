Певица Кристина Соловий рассказала, что однажды получила пощечину от свого экс-парня. Причиной тому стала ревность.

По словам 30-летней исполнительницы, однажды она посетила вечеринку с бывшим возлюбленным. На мероприятии был рок-музыкант, имя которого Соловий раскрывать не стала. И когда Кристина давала комментарий о его альбоме, он поцеловал ее.

— Поцеловал просто в губы долго и страстно. Я просто не успела. Он специально это сделал, чтобы обратить внимание. Мне тогда 24 года было, молодая, зеленая, не знала, как вести себя в такой ситуации, — делится Кристина.

Когда исполнительница с экс-парнем возвращалась домой, они стали разбирать эту ситуацию. Начались крики, истерика, в последствии артистка упала на кровать от пощечины.

— Случались подобные истории, но мы разошлись даже не из-за его ревностей, а из-за того, что я встретила другого мужчину, — призналась Соловий.

Отметим, сейчас Кристине Соловий приписывают роман с поэтом Сергеем Жаданом. В последнее время они довольно часто сотрудничают, также фронтменом группы Жадан і собаки снялся в клипе артистки, в котором они даже целуются.

Сама же Критина Соловий ответила на вопрос о личной жизни, но завуалировано. Кто-то из поклонников спросил, есть ли у певицы вторая половинка, на что она сказала, что является целой.

Фото: Кристина Соловий