Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы международный песенный конкурс Евровидение 2023 прошел в Украине.

Политик отметил, что несмотря на то, что представитель Великобритании занял второе место, выиграла — Украина.

— Но факт таков: Украина победили, и они заслуживают его проводить. Я считаю, что они могут провести конкурс, и верю, что они должны это сделать. По моему мнению, Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для Евровидения, — отметил Борис Джонсон.

Отметим, 17 июня стало известно, что Евровидение 2023 проведут не в Украине. Европейский вещательный союз заявил, что наша страна не смогла предоставить гарантии безопасности для проведения мероприятия.

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Тогда организаторы конкурса обратились к Великобритании по поводу возможности проведения конкурса на их территории, поскольку они заняли на Евровидении 2022 второе место.