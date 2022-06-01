Сегодня, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей. В Украине в 2022 году значение этой даты особенное, поскольку идет полномасштабная война, в которой страдает и детвора.

Как звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют всех с Днем защиты детей — в материале.

Певица Вера Брежнева говорит, что пожелание мирного неба над головой сейчас имеет совсем иной смысл, и она мечтает, чтобы оно осуществилось как можно быстрее.

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— Здоровья нашим деткам, нашей любви безусловной, и чтобы они всегда чувствовали нашу поддержку, — написала артистка.

Диетолог Наталья Мичковская, жена актера Дяди Жоры сказала, что у их дочери Амины за более чем три месяца войны стал взрослый взгляд.

— С Днем защиты детей. Дети хотят жить под мирным небом, — написала она в Instagram.

Телеведущая Маша Ефросинина обнародовала фото со своими детьми — дочерью Наной и сыном Александром.

Артистка сказала, что в этом году значение слов защита детей приобрело для каждой украинской матери новое значение — исполненное страха и отчаянной силы.

— Пока продолжается война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует ради тех, кто, как жестоко показала война, являются самыми беззащитными созданиями, — подчеркнула Маша.

Актриса Наталка Денисенко тоже отмечает, что праздник День защиты детей сейчас приобрел другой смысл.

— Мы — взрослые, никогда не должны допустить в будущем этой трагедии, которую пережили миллионы детей по всей Украине! И делать сейчас все, чтобы остановить то, из-за чего погибают ангелочки. Пожалуйста, берегите своих детой, берегите их психику, берегите себя ради них. Силы нам всем, счастья и мирного неба маленьким украинцам, — отметила актриса.

Певица Надя Дорофеева отметила, что в этом году День защиты детей особо болезненный.

— Сегодня он напоминает о необходимости еще сильнее защищать малышей и делать все, чтобы дети в Украине росли счастливыми и здоровыми, и никогда не знали, что такое война, — написала исполнительница.

Ведущая Екатерина Осадчая сказала, сегодня особенно хочется кричать о том, что происходит с детьми в нашей стране. Она призналась, что плачет сейчас в основном из-за детей, но не своих, а тех, кто остался без родителей, раненых или тех, кто умер.

— Детей, которых незаконно вывезли в Россию и некоторые из них даже не будут знать, где они родились. Их просто, как вещи, присвоили себе орки… Это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости, — отметила Осадчая.

Ведущая призналась, что ей начали сниться дети и люди, которых мы ищем, а еще падающие стены от снарядов.

— Наверное, все мы имеем в подсознании то, что приходит ночью. Я верю, что однажды все семьи объединятся, а падающие стены останутся только во снах. Мы победим зло, — подытожила Екатерина.

Певица Слава Каминская решила в День защиты детей поделиться своим детским фото, отметив сходство со своей дочерью Лаурой.