Они хайпуют, а люди злятся: топ скандалов в шоу-бизнесе за 2021 год

За 2021 год мы пережили много хороших моментов. Однако плохих — тоже хватало. Причем большинство из них были связаны не с деятельностью представителей украинского шоу-бизнеса, а с их личными разборками.

Мы собрали самые громкие скандалы 2021 года, которые обсуждала вся страна.

Блогерские страсти

В начале 2021 года украинцев возмутил роман 8-летней модели Миланы Маханец с парнем — 13-летним блогером Павлом Паем. Юные блогеры с подачи родителей в сети пытались всех заверить в подлинности этой так называемой любви.

Но почему-то, когда правоохранители заинтересовались родителями, те резко поменяли свое отношение к происходящему. Мол, это все постановка и ребята просто дружат.

Скандал был нешуточным, в него даже вмешался уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

Нынче девочка продолжает модельную карьеру и ведет активно Instagram, публикуя фото с украинскими и российскими блогерами.

А вот блогер Александр Волошин решил, что он — бог маркетинга, потому ему можно использовать черный пиар ради хайпа. Дело было так: блогер на камеру дарит дорогой телефон маленькой девочке. А после он как бы забирает смартфон у ребенка. Эту ситуацию снимала мама девочки, а потом она и загрузила видео в сеть. Александр сутки молчал, а затем выкатил ролик, в котором объяснил, что все происходящее — постановка, а он гений, мол, просто вы ничего не понимаете.

Теперь Саша пытается делиться душераздирающими историями в Instagram, а пользователи ему в ответ: не верю, хватит народ разводить. Волошина это обижает: видите, какие люди жестокие! Вот только, кто жестокий? Сначала вы обманываете, а потом вам не верят — логичная цепочка. Напоминает старую, как мир, притчу о пастухе и волках.

И хотя это было сложно, но гениального Волошина, пускай и случайно, но по скандальности сумел обойти Александр Залиско. Блогер организовал пышную вечеринку в стиле БДСМ в Доме ученых во Львове.

Все бы ничего, но проходила она в День памяти жертв голодоморов. А масла в огонь подлил ведущий мероприятия Владимир Остапчук, который выложил фото с банкета и подписал: Голодная туса. По итогу блогер остался без рекламных контактов, то есть без заработка. Из-за нервотрепки получил проблемы со здоровьем. А с его сестрой, которая выступила организатором вечеринки, разбирались правоохранители — ввиду нарушения карантинных мер.

Справедливости ради — Залиско таки раскаялся и извинился перед теми, кого могло обидеть его поведение.

Секс-скандалы в украинском шоу-бизнесе

Украина — в тренде, но на этот раз не в лучшем. Речь о секс-скандалах, которые разогрелись 2021-м.

Громкая история разгорелась вокруг личности актера и преподавателя университета имени И.К. Карпенко-Карого Владимира Талашко. Народного артиста Украины обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. После длительного молчания выпускницы университета решили публично рассказать, как подвергались насилию со стороны Владимира Талашко. В его сторону звучали и обвинения в изнасиловании 17-летней девушки.

В итоге Талашко уволили из университета. Однако пока нет никаких результатов расследования. Их, кстати, должны представить до 31 декабря 2021 года.

Второй секс-скандал возник вокруг певца Константина Меладзе. Сначала Ани Лорак намекнула на домогательства со стороны Меладзе, а потом ее поддержала Оля Полякова.

Однако если Полякова твердо стояла на своих словах, то Лорак быстро дала заднюю, мол, это СМИ не так ее поняли, и вообще она не то хотела сказать.

А вот еще одна певица и бывшая подопечная Меладзе Анастасия Приходько отметила, что комментировать это не хочет. Но она намекнула, что когда будет готова, то все расскажет. Что именно она имела в виду — пока загадка.

Alyona Alyona на Софийской площади

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona просто хотела сняться в рекламе, но получилось так, что влипла в неприятную историю.

RedBull, которая славится своими экстремальными рекламными кампаниями, решила снять, как известный гонщик устраивает дрифт возле столичной святыни — Софии Киевской. На пассажирское сиденье планировалось усадить украинских знаменитостей.

Первой была, собственно, Alyona Alyona. По итогу из-за дрифта была испорчена брусчатка на площади возле Софии Киевской, которая, ко всему прочему, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что Alyona Alyona просто там присутствовала и никак не отвечала за организацию, ее настигла судьба Лени Голубкова (персонаж актера Владимира Пермякова, который рекламировал МММ).

Артистка всячески пыталась исправить ситуацию. Даже приехала со своей командой, вооружившись щетками и порошком, чтобы отмывать площадь.

Но давайте не будем так уж строги к Alyona Alyona, ведь в нашем рейтинге достижений украинского шоу-бизнеса она тоже присутствует.

Семейные драмы

В 2021 году мы опять наблюдали вечную историю: сколько боли прячется за вылизанными фото в Instagram. В этот раз пелена развеялась вокруг семейной идиллии Саши Бо и Игоря Пустовита. Саша дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось терпеть много унижений и психологического давления со стороны мужа. Игорь обвинения отрицал. В результате пара таки развелась, а Саша закрутила новый роман. Кстати, Пустовит тогда заявил, что рад за бывшую, мол, если она счастлива, то и их совместные дети будут счастливыми.

Также неспокойно в молодой семье Виктора Павлика. Экс-супруга певца Лариса Созаева обвинила Павлика в том, что он выгоняет ее из квартиры. Жилье они взяли в кредит, еще когда были в браке. После развода Виктор пообещал выплатить долг и оставить квартиру Ларисе. Но в мире — карантин, кризис, и у Павлика не хватает денег и на новую семью, и на старый кредит. На альтернативные варианты Созаева не хотела соглашаться.

По итогу это все переросло во взаимные обвинения и обмен колкостями в соцсетях. В основном конфликт разворачивался между Екатериной Репяховой и Ларисой Созаевой. Павлик вмешался уже, когда совсем невмоготу было.

Кстати, страсти все еще не улеглись. Репяхова даже в суд пошла иск подавать, но слуги Фемиды отклонили его из-за неправильного оформления.

Скандалы группы Грин Грей

Если поколение 90-х хорошо знает группу Грин Грей, то зумерам сложно понять, почему вокруг них столько шума.

Началось все с того, что Мурик опубликовал в Instagram обращение, в котором не лучшими словами упомянул языковой закон. А сопровождалась речь непристойными жестами. Не стоит ходить к гадалке, чтобы понять, что поведение артиста не понравилось многим украинцам.

Однако потом он оправдался, что украинский язык здесь ни при чем. Мол, часть творчества Грин Грей именно украиноязычная (хотя речь идет только о 3-4 песнях). У него были конкретные претензии к самому закону и принявшей его Верховной Раде.

Следует отметить, что из-за того, что у группы хиты — именно на русском, Грин Грей исключили из концерта в День Независимости, поскольку там звучали песни на украинском. Лидеров коллектива возмутил тот факт, что они не вписываются в концепцию концерта.

Плакальщица на похоронах

Неприятная ситуация произошла между украинскими певицами Олей Поляковой и Тиной Кароль.

В рамках одного из ТВ-шоу Полякова назвала Кароль плакальщицей на похоронах. Потом артистка оправдывалась, что подразумевался печальный репертуар коллеги, а не ее личная трагедия (Тина Кароль семь лет назад похоронила мужа Евгения Огира, который умер от рака желудка).

Со своей стороны, Тина Кароль заявила, что не планирует менять свой печальный, по мнению Оли Поляковой, репертуар, и в дальнейшем будет петь о муже.

— Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради жизни сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты радость, — заявила тогда Кароль.

Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой

1 августа украинская певица Надя Дорофеева ошарашила поклонников новостью о том, что разыскивается мужчина, который отправил ее танцора Евгения Гончаренко в кому.

Утром парень со своими друзьями выходил из клуба в центре Киева, когда проходящий мимо мужчина набросился на его подругу. Женя заступился за девушку, в результате получил сильный удар от нападающего. Когда танцор упал на землю, агрессор еще и попытался пнуть его ногой.

Парня госпитализировали. Ему пришлось пройти через кому, ряд сложных операций, а теперь он проходит реабилитацию. Из-за таких травм его карьера танцора может и вовсе завершиться.

Агрессора быстро разыскали. Им оказался 28-летний работник УГО. Теперь он под следствием. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Каминг-аут Melovin

Певец Melovin на сцене фестиваля Atlas Weekend совершил каминг-аут, поцеловав девушку и парня, с которыми выступал. Также на сцене красовался флаг ЛГБТ.

Приверженцы традиций и порядка аж пеной изошли от такого публичного признания артиста. Там из аргументов стандартный набор был: теперь все дети геями будут, украинские семьи вымирают, развращение молодежи и т.д.

Хотя такой публичный шаг артиста — мощное заявление о равности человеческих прав. Для тех, кто не знает, у нашего сообщества ЛГБТ, собственно, нет прав касательно брака. У нас даже регистрации брака нет. То есть, если партнер попадает в больницу, то его возлюбленного к нему могут не пустить. Таких случаев на самом деле очень много.

К сожалению, момент каминг-аута артиста не попал в трансляцию, которую вел телеканал М1. Melovin это воспринял на своей счет. Но причина была более банальной — телевизионщиков не предупредили насчет перфоманса, и они продолжили переключать планы по старой схеме.

— Нам всем жаль, что столь важный момент заявления артиста не попал в прямой эфир. Досадно, что команде канала не сообщили о запланированном моменте, и трансляция продолжилась по традиционным принципам эфира — активность переключений, смена локаций и участников ради большей динамичности и яркости кадра, — заявили тогда в компании StarLightMedia, которой принадлежит М1.

В StarLightMedia отметили, что каминг-ауты очень важны, и они приветствуют поступок Melovin.

— Надеемся, что это станет началом нового уровня безопасности, диалога и защиты прав и возможностей ЛГБТ+ сообщества в Украине, — отметили в медиахолдинге.