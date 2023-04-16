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Фото Персоны

Владимир Остапчук поделился редким фото с возлюбленной, младше его на 16 лет

16 апреля 2023, 17:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Володимир Остапчук
Источник: Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук показал редкое фото со своей возлюбленной Екатериной Полтавской.

В Instagram-stories он обнародовал селфи, сделанное в зеркале. На фото 38-летний шоумен улыбается и обнимает 22-летнюю Екатерину. Таким образом они решили поздравить своих подписчиков с Пасхой.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська

— Христос воскрес! Поздравляем всех со светлым праздником — с Пасхой, — написал Владимир на фото.

Также он сообщил, что они едут за город.

Напомним, что влюбленные продолжительное время скрывали друг друга, хотя в сети уже давно рассекретили личность новой избранницы Остапчука. Они часто публиковали фотографии с одинаковых локаций, но не показывая друг друга.

Впервые Остапчук подтвердил отношения с Полтавской 13 апреля. Очевидно, теперь совместных кадров будет больше. Кроме того, в феврале они и вовсе спровоцировали слухи о браке, показав фото из документ-сервиса Готово, где можно оформить брак за сутки.

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