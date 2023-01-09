Певица Санта Димопулос высказалась о коллеге-предательнице Ани Лорак.

В Instagram Санта решила устроить рубрику Вопрос-ответ, чтобы пообщаться с подписчиками. Так, кто-то поинтересовался, как Димопулос относится к Ани Лорак.

Артистка сказала, что часто получает этот вопрос, однако не отвечает на него, поскольку не думает о предательнице.

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— Я предпочитаю думать о благородных, достойных, интеллектуально развитых, мудрых людях со своим мнением, позицией. Сильных, ярких личностей, с которых можно брать пример. О пустоте лучше не думать, ведь наши мысли — невидимые кирпичики нашего бытия, — подчеркнула Санта.

Напомним, Ани Лорак приняла сторону страны-агрессора, поскольку с начала войны не проронила ни слова о том, что происходит в ее родной стране. Артистка предпочитает делать вид, что все нормально, выступая перед россиянами на сцене и желая им счастья.

Фото: Санта Димопулос