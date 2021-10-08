Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персоны

Влад Яма рассказал, сколько нужно денег для комфортной жизни: Хватит на все

8 октября 2021, 12:54 Микола Олефіренко
Влад Яма рассказал, сколько нужно денег для комфортной жизни: Хватит на все

Знаменитый хореограф Влад Яма вместе со своей супругой Лилианой рассказали, сколько денег нужно их семье для комфортной жизни. 

Танцор скромно ответил, что много денег для комфорта ему не нужно.

— Хотелось бы $10 тыс. а лучше — $20 тыс. Этого целиком достаточно на все что хочется, но при этом можно не бояться за свою жизнь, — поделился своим мнение Влад.

Семейная пара отметила, что сейчас проживает в квартире, хотя для этого строили загородный дом под Киевом. Недвижимость у супругов огромная — два этажа и несколько террас, которые окружает просторный двор. Внутри здания — панорамные окна, камин, детская, и даже спортзал. Об этом доме знаменитости мечтали годами.

Теперь загородный дом служит Владу и Лиле как дача, в которой они отдыхают по выходным.

— За коммунальные услуги дома и квартиры мы платим 3-4 тыс. грн летом, а зимой — 6-7 тыс. грн., — поделились супруги стоимостью содержания недвижимости.

Напомним, что в конце лета обед в ресторане чуть не стоил Владу Яме жизни. Причиной отравления танцора стала аллергическая реакция на мед, который положили вместо карамели в блюдо. Врачи диагностировали у звезды отек Квинке, а также ввели адреналин и антигистаминные препараты. А уже на следующее утро Влад чувствовал себя значительно лучше.

Читайте также:
Влад Яма рассказал, сколько нужно денег для комфортной жизни: Хватит на всеМурашки по коже: Григория Чапкиса оживили с помощью технологий

Источник
Люкс ФМ
Теги
Влад Яма
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка