Знаменитый хореограф Влад Яма вместе со своей супругой Лилианой рассказали, сколько денег нужно их семье для комфортной жизни.

Танцор скромно ответил, что много денег для комфорта ему не нужно.

— Хотелось бы $10 тыс. а лучше — $20 тыс. Этого целиком достаточно на все что хочется, но при этом можно не бояться за свою жизнь, — поделился своим мнение Влад.

Семейная пара отметила, что сейчас проживает в квартире, хотя для этого строили загородный дом под Киевом. Недвижимость у супругов огромная — два этажа и несколько террас, которые окружает просторный двор. Внутри здания — панорамные окна, камин, детская, и даже спортзал. Об этом доме знаменитости мечтали годами.

Теперь загородный дом служит Владу и Лиле как дача, в которой они отдыхают по выходным.

— За коммунальные услуги дома и квартиры мы платим 3-4 тыс. грн летом, а зимой — 6-7 тыс. грн., — поделились супруги стоимостью содержания недвижимости.

Напомним, что в конце лета обед в ресторане чуть не стоил Владу Яме жизни. Причиной отравления танцора стала аллергическая реакция на мед, который положили вместо карамели в блюдо. Врачи диагностировали у звезды отек Квинке, а также ввели адреналин и антигистаминные препараты. А уже на следующее утро Влад чувствовал себя значительно лучше.