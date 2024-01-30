Певец Влад Либерман выпустил танцевальный трек По новому. Это первая песня исполнителя с начала полномасштабного вторжения РФ.

Влад Либерман — По новому: что известно о треке

По новому — это уже четвертая авторская песня Влада Либермана. Танцевальный трек сочетает сразу несколько стилей — поп, хип-хоп, дип-хаус, бас-хаус.

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— Эта песня не о разлуке, а в первую очередь — о выборе, который есть у каждого. Иногда наступает время, когда стоит сказать спасибо и отпустить того, кого любил. Не всегда чувства являются вечными, поэтому стоит их воспринимать как опыт. Главное — не повторить ошибки в будущем, — говорит Влад Либерман.

Примечательно, что текст песни По новому Влад Либерман написал еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. А вот музыку пришлось переписывать трижды. Певец решил, что песня должна быть танцевальной, чтобы хотя бы на мгновение вернуть украинцев в довоенные времена, когда музыка лечила от всех проблем.

Что известно о Владе Либермане

Влад Либерман — творческий псевдоним военного корреспондента телеканала ICTV Владислава Круглова.

Певец родом из Рубежного Луганской области, поэтому большинство его авторских песен посвящены теме войны. О ней Влад знает не со слов — каждый месяц парень видит смерть и разрушения, которые Россия несет в наш дом уже 10 лет.