Украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как молодая жена Екатерина Полтавская поздравила его с днем рождения.

Сегодня, 27 сентября, шоумену исполнилось 39 лет. Екатерина Полтавская начала поздравлять мужа после полуночи.

Остапчук рассказал, что любимая сняла для них номер в отеле. Там именинника ждали воздушные шарики и торт с надписью Бля, 39

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— Ого! Катя сделала мне сюрприз и “украла” из дома в отель на несколько дней. Вот так начало дня рождения! — подписал кадры Остапчук.

Также Остапчук показал подарок, который ему сделала жена. Екатерина презентовала мужу IPhone.

— Подарок от Кати. Мне кажется, система сломалась, — подписал ведущий фото с подарком.

Недавно стало известно, что Остапчук подрался с компанией пьяных людей. Спор возник из-за того, что неизвестные начали оскорблять его возлюбленную Екатерину Полтавскую.