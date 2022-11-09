Уложился в минуту: как Олег Гоцуляк коллегу по Полкану от бомбы спасал

На съемочной площадке сериала Полкан скучать было некогда. Олег Гоцуляк вспомнил, как “спасал” свою напарницу Вику от взрыва бомбы. Съемки этой сцены комедийного детектива Нового канала запомнились актеру больше всего.

– Она была живая и напряженная – запомнилась мне еще с первой читки сценария. Там был настоящий таймер отсчета, отмеряющий ровно одну минуту. А в сцене — множество текста и подтекста, кульминация… Когда начали снимать, я так сильно поверил в обстоятельства, в которых оказался мой герой, что был убежден — всю сцену нужно сыграть ровно за минуту, ведь потом в кадре покажут таймер.

И вот я шпарю, чтобы все было реалистично, как в жизни! На репетиции Вика несколько раз даже “взрывалась”, но тут… барабанная дробь… Камера! Мотор! Начали!.. И я укладываюсь в минуту! Перерезаю проволоку, все супер, она спасена, я счастлив. Думаю: “Ну все, как в жизни, все как в реале”, — признается актер сериала Нового канала.

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Совсем скоро Гоцуляк неожиданно понял, что можно было и не спешить. Впрочем, его старания не были тщетными.