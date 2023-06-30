Украинская певица Руслана выпустила новую песню Лірниця. Она посвятила ее украинцам, которые с помощью музыки могли свернуть горы.

По заявлениям артистки, в основу ее работы лег древний миф об наших уникальных предках.

Руслана призналась, что создавать песни в условиях войны очень непросто, но для нее творчество — это щит и меч, которыми она поможет в этой войне Украине. Само произведение имеет свою историю, которая идет сквозь годы.

— Иногда в одну песню так же вкладываешь пол своей жизни. Мотив Лірниці был написан в 2006 году и ждал своего часа до этого момента. Чтобы создать ритм этой песни, мне пришлось изучить всю древнюю Украину, — заявила Руслана.

Певица добавила, что использовала только наши ритмы для аутентичности песни.

— Верю, этот ритм сегодня будет помогать нам сражаться. Моя цель — биться за идею, мечту и будущее. И моя идея — это заглянуть в сердце и увидеть, на что оно способно, на какое сверхчувствительное состояние мы способны.

Впрочем, Украине в этой войне нужна поддержка наших союзников. Kalush Orchestra спели о бездействии организаций и лидеров мнений, которые могут помочь нам в борьбе за свободу и независимость.