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Персоны

Вел долгую и тяжелую борьбу: причина смерти звезды сериала Молодые и дерзкие Билли Миллера

19 сентября 2023, 12:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Билли Миллер
Источник: Depositphotos

Стала известна причина смерти американского актера Билли Миллера. О ней рассказала мама лауреата дневной премии Эмми.

Женщина отметила, что ее сын в течение многих лет он вел долгую, тяжелую и доблестную борьбу с биполярной депрессией. Он делал все возможное, чтобы противостоять ей, однако по итогу покончил с собой. Об этом пишет Soap Opera Digest.

— Мой сын любил свою семью, своих друзей и своих поклонников, но, в конце концов, болезнь победила, и он отдал свою жизнь. Другие причины смерти не соответствуют действительности. Мне бы хотелось, чтобы они были правдой, но это не так, — заявила мама актера.

Она также выразила благодарность поклонникам Билли и его друзьям за огромное количество любви, молитв и соболезнований, которые получила их семья после смерти актера. Сейчас они пытаются справиться с утратой.

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Ранее стало известно, что Билли Миллер умер. Он  боролся с маниакальной депрессией. Актер не дожил двух дней до своего дня рождения — 17 сентября ему должно было исполнится 44 года.

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