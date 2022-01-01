Приговор, но не модный: в РФ онкобольным детям продюсеры подарили пустые коробки

В России продюсеры ТВ-шоу Модный приговор подарили пациентам онкологического центра имени Блохина в Москве пустые коробки.

Об этом рассказала волонтер центра Виктория Бирюкова.

По ее словам, она ранее принимала участие в шоу Модный приговор, после чего продюсеры предложили ей передать в онкоцентр новогодние подарки детям.

Виктория помогла организовать представление с вручением подарков от Деда Мороза и Снегурочки. Однако вместо подарков были пустые коробки.

— Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи. Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь, — отметила волонтер.

Женщина рассказала, что уже который день извиняется перед мамами детей. А вот сотрудники передачи извинений не принесли, а лишь заявили, что подарки у них украли, и они будут идти в полицию.

Такой поступок — это действительно приговор. Только не модный, а бесчеловечный, — добавила Виктория.

Когда история получила резонанс, то в компании, которая занимается созданием Модного приговора, таки извинились.

— Все эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех. Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения, — отметили в компании.