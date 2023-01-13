Украинские пользователи Twitter пытаются достучаться до актера Криса Эванса, чтобы тот поддержал раненного Дмитрия Линартовича. Именно наш актер и защитник озвучивает в отечественном прокате персонажа-супергероя Капитана Америку, которого играет американская звезда.

Так, кто-то просит Эванса записать видеообращение Линартовичу, а кто-то сделать репост о его ранении в Соледаре. Стоит отметить, сейчас наш защитник собирает деньги на лечение.

Дорогой Крис Эванс, твой украинский голос Дмитрий был ранен российскими оккупантами. Пожалуйста, распространи эту новость среди своих фанов. Спасибо.

Крис Эванс, привет. Этот мужчина – настоящий украинский мститель, который сейчас защищает миллионы украинцев от войны, которую развязала Россия в нашей стране. Этот настоящий герой озвучил Капитана Америку в украинском кино. Любая поддержка очень ценна.

Крис Эванс, привет. Наверное, вы можете распространить информацию. Это наш защитник и актер дубляжа Капитана Америки в Украине. Мы ценим любую поддержку, которую вы можете оказать. Возможно, вы готовы стать послом United24. Марк Хэмилл уже сделал это.

Эй, Крис Эванс, этот смелый мужчина дублирует вашего персонажа Капитана Америку в фильмах Marvel, возможно, вы можете сказать ему несколько слов?

Он настоящий мститель! Украинцы просят Капитана Америку помочь раненому Дмитрию Линартовичу / 5 images

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Напомним, вечером 10 января стало известно, что Дмитрий Линартович получил ранение в боях за Соледар. Как известно, сейчас в том направлении идут тяжелые бои — российская армия наступает, однако наши защитники достойно держат оборону, показывая свою силу, смелость и несокрушимость.

Дмитрия сразу же госпитализировали, сейчас он находится в больнице, откуда регулярно выходит с украинцами на связь, показывая то, что он не падает духом.