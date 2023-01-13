Украинские пользователи Twitter пытаются достучаться до актера Криса Эванса, чтобы тот поддержал раненного Дмитрия Линартовича. Именно наш актер и защитник озвучивает в отечественном прокате персонажа-супергероя Капитана Америку, которого играет американская звезда.
Так, кто-то просит Эванса записать видеообращение Линартовичу, а кто-то сделать репост о его ранении в Соледаре. Стоит отметить, сейчас наш защитник собирает деньги на лечение.
- Дорогой Крис Эванс, твой украинский голос Дмитрий был ранен российскими оккупантами. Пожалуйста, распространи эту новость среди своих фанов. Спасибо.
- Крис Эванс, привет. Этот мужчина – настоящий украинский мститель, который сейчас защищает миллионы украинцев от войны, которую развязала Россия в нашей стране. Этот настоящий герой озвучил Капитана Америку в украинском кино. Любая поддержка очень ценна.
- Крис Эванс, привет. Наверное, вы можете распространить информацию. Это наш защитник и актер дубляжа Капитана Америки в Украине. Мы ценим любую поддержку, которую вы можете оказать. Возможно, вы готовы стать послом United24. Марк Хэмилл уже сделал это.
- Эй, Крис Эванс, этот смелый мужчина дублирует вашего персонажа Капитана Америку в фильмах Marvel, возможно, вы можете сказать ему несколько слов?
Напомним, вечером 10 января стало известно, что Дмитрий Линартович получил ранение в боях за Соледар. Как известно, сейчас в том направлении идут тяжелые бои — российская армия наступает, однако наши защитники достойно держат оборону, показывая свою силу, смелость и несокрушимость.
Дмитрия сразу же госпитализировали, сейчас он находится в больнице, откуда регулярно выходит с украинцами на связь, показывая то, что он не падает духом.