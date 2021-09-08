Он не герой, а антагонист: Сенцов развеял мифы о фильме Носорог

На Венецианском кинофестивале должна состояться премьера ленты Носорог от украинского режиссера Олега Сенцова. Картина проходит по конкурсной программе Горизонты.

Более того, фильм Сенцова собираются подавать на премию Оскар от Украины. Речь идет о номинации Лучший фильм на иностранном языке.

В картине рассказывается история основана на реальных событиях. Главный герой по прозвищу Носорог — парень, у которого талант к спорту, однако он становится бандитом и идет на убийство. Режиссер утверждает, что он не герой, а антагонист.

— Хочется развеять мифы о 90-х. Потому некоторые думают, что это было очень романтично. Особенно среди мужского населения есть юноши, которые думают: Было классно. Не было классно. И мой фильм об этом, — отметил Олег Сенцов.

Главную роль играет не профессиональный актер, а активист, бывший ультрас и ветеран АТО Сергей Филимонов.

Прокатом ленты Носорог в мире занимается британская компания.

— О фильме уже много говорят. Думаю о тех временах в Украине фильмов немного, поэтому это интересно. Также привлекает автобиографический аспект. Думаю это понравится международному сообществу, — отметила глава отдела маркетинга West End Film Алекс Пай.

Не связывать кино с российской тюрьмой — сознательный выбор Сенцова. Он хотел забыть о ней сразу после освобождения, и вернуться к нормальной жизни.

— Для меня было важно сделать именно украинский продукт. Чтобы люди, которые смотрели фильм, сразу понимали, что это украинское кино о 90-х, а не российское, — добавил Сенцов.

Трейлер фильма Носорог

Опубликовано трейлер украинского фильма Носорог, режиссером которого выступил Олег Сенцов. Лента снималась в ко-продукции Украины, Польши и Германии.

Работу над картиной Сенцова начал еще в 2012 году. Он тогда уже успел получить грант от Госкино. Однако съемки картины пришлось отложить из-за незаконного заключения Олега в РФ. Когда в 2019 году Снегов вернулся в Украину, то сразу приступил к реализации проекта.