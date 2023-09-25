Возлюбленная актера Киану Ривза Александра Грант решила поделиться частью своей жизни и пролить немного света на отношения со звездой Матрицы и Джона Уика. Для пары, которую медиа называют одной из самых закрытых в Голливуде, это является скорее редким исключением.

Художница отметила, что в Ривзе и их общении ей нравится то, что они подталкивают друг друга строить новые пути.

— Он — мое вдохновение. Он творческий, добрый и очень трудолюбивый, — рассказала Грант.

Кроме того, подруга 59-летнего актера поделилась, чем ей нравится влюбленность во взрослом возрасте, и почему она чувствует себя уверенно во время появления на красной дорожке.

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— Хорошая новость заключается в том, что я построила собственную карьеру на то время, когда начались мои отношения, — отметила 50-летняя художница.

Дружба актера и художницы началась с 2011 года, когда они совместно работали над книгой Ода счастью. С годами их отношения превратились в роман, и они стали одной из любимых пар Голливуда.

Александра Грант не только поддерживает Каину Ривза в актерской карьере, но и является фанаткой его музыкального проекта Dogstar. Ее не расстраивает даже то, что ему пришлось из-за концерта пропустить их традиционное пятничное свидание, во время которого они посещают арт-мероприятия.