Он меня породил и захотел убить: Козловский должен Кондратюку $300 тыс.

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, что до сих пор не закрыл финансовый вопрос с экс-продюсером Игорем Кондратюком.

Козловский победил на проекте Шанс в 2013 году и стал подопечным Кондратюка.

— Я его и сегодня называю духовным наставником. Это был такой себе Тарас Бульба. Который меня породил. И захотел убить, – отметил артист.

Однако песня 10 лет работы Виталий решил строить карьеру самостоятельно. Однако Игорь Кондратюк не хотел просто так отпускать подопечного и обратился в суд, чтобы запретить Козловскому исполнять свои хиты. Продюсер также требует до сих пор от Виталия компенсацию в размере $300 тыс.

— Этот вопрос решается финансовыми моментами. А какие я буду использовать инструменты, я об этом когда-нибудь расскажу. Я с радостью с ним встречусь. Я даже об этом стихотворение написал! – рассказал Козловский.

В настоящее время артист продолжает работать над новым материалом.

— За прошлый год мне предложило шесть артисток спеть с ними в дуэте. И я понимаю, что сегодня могу быть не только исполнителем, но и продюсером, который может спродюсировать песню дуэта. Потому что я знаю, как должна звучать сейчас музыка. Как должен звучать Виталий Козловский, — добавил артист.