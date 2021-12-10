Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, с кем чаще всего общается в социальной сети Instagram и кто присылает ей свои обнаженные фото.

По словам звезды, она любит переписываться с коллегой Олей Поляковой. Настя обожает певицу и считает ее королевой шоу-бизнеса.

– Она прекрасная женщина. Мы с Олей иногда можем обменяться секретами, – рассказала Настя.

Также Приходько поделилась, что часто получает пикантные сообщения и интимные фото от надоедливых поклонников. Однажды свои обнаженные фото ей прислал политик, имя которого Настя не назвала.

– Боже, это ужас. Я не буду говорить, кто это. Он еще из одной известной партии. И он умудрился сделать фото на фоне флагов. Это был только один раз, когда я зашла посмотреть личные сообщения. После этого я не хочу туда заходить, я просто все запросы отправляю в спам, – поделилась исполнительница.

Артистку очень раздражают такие сообщения, поэтому она сразу удаляет запросы от пользователей сети.

Ранее мы рассказывали, как выглядит загородный дом Анастасии Приходько. Певица вместе с мужем и тремя детьми живет в двухэтажном имении в селе Крюковщина под Киевом.

Дом звезды сделан в английском стиле и имеет площадь 200 квадратных метров. Подобные имения как у Приходько стоят от 6 до 7 млн ​​грн, в зависимости от качества ремонта.